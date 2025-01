Scafatese-Reggina: il presidente Romano scrive una lunga lettera ai tifosi

“Carissimi tifosi gialloblù, nella calza della Befana abbiamo trovato 3 punti dolci dolci, che ci hanno fatto accorciare le distanze dalla vetta della classifica. Il girone di ritorno è iniziato nel migliore dei modi e domenica ci attende una sfida importante contro la Reggina, un big match nel quale tutti noi, insieme ai nostri tifosi, agli sportivi e a tutta la città di Scafati, possiamo dimostrare la nostra unione e il nostro grande amore per il canarino.

Il campionato è ancora lungo, ma ogni passo sarà sempre più fondamentale per raggiungere il nostro grande sogno. Sarà una vera e propria battaglia sportiva e sappiamo bene di aver bisogno di voi, che rappresentate ben più del cosiddetto dodicesimo uomo in campo. La vostra voce, il vostro entusiasmo e il vostro incitamento sono l’energia che spinge i nostri ragazzi a dare tutto, a lottare su ogni pallone, a non mollare mai”.

Un mare a tinte gialloblù allo stadio di Scafati

“Domenica lo stadio “Giovanni Vitello” di Scafati dovrà essere un mare a tinte gialloblù. Abbiamo bisogno di ogni singolo tifoso sugli spalti, di tanti cuori che batteranno all’unisono per la nostra squadra. Portate con voi una sciarpa, una maglia, una bandiera, i simboli del nostro amore per la Scafatese. Al Granillo abbiamo scritto una pagina importante per la storia calcistica del canarino e domenica ci ritroveremo di fronte una diretta concorrente che vorrà di certo riscattare il risultato dell’andata.

È allora fondamentale far sentire la nostra voce, far vibrare ogni angolo dello stadio, perché insieme possiamo diventare invincibili. Siamo una famiglia e proprio per questo dobbiamo restare uniti, nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà. Questa squadra ha dimostrato di avere il carattere e il talento per competere ai massimi livelli, ma è con il vostro supporto che possiamo fare la differenza.

Vi aspetto tutti domenica, pronti a sostenere i nostri ragazzi con il cuore e con l’anima. Insieme, possiamo trasformare ogni sogno in realtà”.

FORZA SCAFATESE!

Il vostro Presidente

FELICE ROMANO