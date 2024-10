Reggina-Bari: la prima assoluta per il reggino Emanuele Geria

Al danno anche una piccola beffa, quella legata alla squalifica del secondo portiere della Reggina Farroni, fermato dal Giudice Sportivo per due giornate, dopo le vibranti proteste dell’estremo difensore amaranto a gara quasi conclusa con il Francavilla.

Con Guarna, ex di turno, a difendere la porta degli amaranto, il tecnico Toscano porterà in panchina come vice il reggino Emanuele Geria e per lui è la prima assoluta con la maglia della Reggina.