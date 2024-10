Reggina, Bellomo si racconta: obiettivo serie A, la trattativa con il Bari, l’amore per Reggio

Un inizio di stagione da protagonista con Mimmo Toscano in panchina, poi l’arrivo di Baroni, tanta panchina ed a gennaio anche l’idea da parte della società amaranto di metterlo sul mercato nella trattativa che poi ha comunque portato Adriano Montalto alla Reggina. Una lunga intervista rilasciata da Nicola Bellomo a tuttobari.com. Questi alcuni passaggi:

“La Reggina puntava al doppio salto”

“Tutto sommato sta andando bene, anche se le aspettative per quanto concerne la squadra erano decisamente più alte perchè venivamo da una grande stagione e quindi volevamo provare a fare il doppio salto ma le cose non sono andate come volevamo, a gennaio però abbiamo rimediato e adesso stiamo cercando di ottenere la salvezza il prima possibile per poi eventualmente provare ad ottenere qualcosa in più”.

La trattativa di gennaio con il Bari

“Un contatto c’è stato, mi avevano chiesto che intenzioni avessi ed io avevo dato la piena e totale disponibilità, perchè a Reggio le cose non stavano andando bene ed ero stato messo in discussione. Poi la trattativa è saltata e sono rimasto qui. Alla fine non mi posso lamentare, perchè a Reggio sto bene e i momenti difficili si superano. Sarei andato via solo per il Bari“.

Unico pensiero, la Reggina