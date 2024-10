Reggina-Benevento: il meteo condiziona? Il dato della prevendita

Siamo al quinto giorno di prevendita e rispetto alle attese si è sicuramente al di sotto in fatto di numeri come partecipazione a quella che sarà la sfida del Granillo tra la Reggina ed il Benevento. Amaranto secondi in graduatoria e avversario blasonato seppur in ritardo in classifica, lasciavano ipotizzare un match con uno stadio pieno di tifosi, così come lo è già stato contro Palermo, Cosenza e Genoa ed invece le previsioni meteo pare stiano condizionando e non poco l’affluenza ai botteghini, visto che fino al momento sono poco meno di 3000 i biglietti staccati, da aggiungere sempre ai 4130 abbonati. Vedremo nei prossimi due giorni quello che accadrà, magari una improvvisa impennata anche se appare improbabile.

Leggi anche