Reggina: Inzaghi a tutto campo. L’arrivo, le ambizioni, i complimenti a Saladini

Si concede poco ai microfoni, ma quando lo fa mister Inzaghi ama parlare di calcio, dei suoi trascorsi, delle esperienze vissute e dell’attualità. Una piacevole intervista quella rilasciata ai microfoni di Sportitalia, di seguito alcuni passaggi riguardanti la Reggina, ripresi da alfredopedulla.com:

“L’arrivo alla Reggina? E’ stato tutto improvvisato, avevo deciso di prendermi dei mesi di riposo, volevo stare in vacanza, poi è arrivata la Reggina, mi hanno convinto e quando sono arrivato in aeroporto, con quell’entusiasmo, ho capito che era una sfida per me. Ho detto che è un anno zero questo perché l’estate scorsa il presidente Sabatini ha fatto un miracolo a salvare il club, quindi era tutto nuovo, ci vorrà pazienza, servirà un passo alla volta per sognare. La Serie B è difficilissima, non è facile salire, la strada è molto lunga, ci sono squadre scese dalla Serie A che sono anni che non riescono a salire. Il mio obiettivo era quello di stare fuori dalla zona retrocessione, se tra 3-4 mesi saremo lì, vedremo”.