Reggina-Benevento: la probabile formazione amaranto. Qualche novità

Lo ha annunciato in conferenza stampa mister Inzaghi. Ci saranno novità ogni partita fino alla fine dell’anno per avere la possibilità di vedere tutti all’opera e più volte, in modo da avere le idee chiare a gennaio quando arriverà il momento delle decisioni e quindi degli eventuali interventi sul mercato. La Reggina contro il Benevento riproporrà quasi sicuramente Di Chiara e Menez ed è probabile che in campo da titolare torni anche Cionek.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Ravaglia, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi