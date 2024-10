Reggina-Benevento, Taibi: ‘C’è rabbia, 2-2 da annullare. Togliamo il Var’

Reggina bloccata sul pareggio dal Benevento, amaranto in vantaggio 2-0 e poi ripresi (tra tante polemiche per le scelte arbitrali) dagli ospiti nel secondo tempo.

Le parole del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi al termine della gara.

“Il Benevento è una squadra importante, lo sapevamo, ha giocatori di categoria superiore. C’è rabbia per il gol del 2-2, era assolutamente da annullare, non possiamo accettare che ogni volta il Var ci penalizza. Nel secondo tempo era normale soffrire il ritorno del Benevento ma il gol del pareggio era da annullare. Lancio un’idea, al Var mandiamo ex giocatori, che conoscono le dinamiche del gioco, un ex giocatore avrebbe annullato il 2-2.

Mi sorgono dei dubbi, tanti gli episodi discutibili. Capisco che l’arbitro può sbagliare, ma con il Var non comprendo alcune scelte, allora togliamolo e lasciamo l’arbitro. Oggi si è toccato il fondo rispetto al Var. Non mi frega niente delle spiegazioni che proveranno a dare, io so cosa ho visto.

Il rigore che ha prima dato e poi tolto è un episodio dubbio e capisco, ma il 2-2 era da annullare e non c’è una persona che non mi ha detto il contrario. Io ho fatto il portiere, e so che in quelle circostanze non si vede arrivare la palla. Se mi chiamassero a Coverciano per parlare del Var, non andrei”, le parole stizzite del dirigente amaranto.