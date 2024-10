Reggina, Bianchi: “Amaranto in categorie superiori un bene per tutti”

In tandem con Nick Amoruso ha siglato numerosi goal che sono rimasti nel cuore dei reggini. Poi le strade con gli amaranto si sono separate. Nelle due precedenti sessioni di calciomercato si è parlato tanto di un suo ritorno in riva allo Stretto poi non concretizzato. Oggi, Rolando Bianchi, intervenuto ai microfoni di CityNow esprime il suo parere sulla Reggina attuale.

Leggi anche

Quest’anno – afferma – la Reggina ha avuto un inizio di stagione parecchio complicato, ma adesso grazie all’arrivo di Luca Gallo, tutto si sta risolvendo. Con questa nuova grande struttura societaria, gli amaranto potranno dire la loro anche in categorie superiori. Io ho un bellissimo ricordo di Reggio per tanti motivi, uno di questi sono i tifosi. Il calore dei reggini è unico, e lo ricordo principalmente nella scalata del -15, sono stati il valore aggiunto. Reggio deve stare vicina alla squadra, è un bene per tutti se la Reggina torna nelle categorie che merita. Farebbe tornare il nome della città – conclude – a livelli molto importanti.