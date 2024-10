30 Aprile 2006, la Reggina manda in B il Messina: il ricordo di Cozza, Amoruso e Bianchi

Era il 30 Aprile del 2006 quando la Reggina di Walter Mazzarri, allo Stadio Granillo, batteva con il punteggio di 3-0 il Messina di Giampiero Ventura.

I marcatori di quella vittoria tanto bella ed emozionante, quanto importante, furono in ordine: Ciccio Cozza, Nicola Amoruso e Rolando Bianchi. Grazie al successo netto degli amaranto, il Messina fu condannato alla Serie B, mentre il popolo reggino festeggiava l’ennesima salvezza nella massima serie.

Abbiamo interpellato ai microfoni di CityNow, i tre marcatori di quella fantastica giornata, che hanno raccontato l’emozione di quel match.

Francesco Cozza: “Il ricordo più bello è ovviamente la vittoria. Ma la cosa da sottolineare è che con la nostra vittoria ci siamo salvati, e abbiamo anche mandato in Serie B il Messina. Per noi è stato bellissimo, per loro totalmente il contrario. Essendo un derby la partita era sentitissima, e vincerlo con un punteggio cosi rotondo (3-0 ndr.) non è mai facile, soprattutto in Serie A. Aver segnato sotto la Sud è stato meraviglioso, come sempre.”

Nicola Amoruso: “E’ stata un’emozione fantastica. Ovviamente la gara in se era già molto sentita in città essendo il “derby dello stretto”. La vittoria che poi condannò il Messina alla Serie B creò un clima pazzesco a Reggio. Nel derby in generale ho fatto tre goal, in quello del 2006 ho segnato su rigore sotto la Curva Sud praticamente gremita in ogni ordine di posto… e quella Curva sta piano piano tornando.”

Rolando Bianchi: “Quel goal per me è stato molto importante. Venivo da un brutto infortunio al ginocchio che molti consideravano addirittura cruciale per la mia carriera. Sono tornato a fine stagione e ho anche appunto segnato nel derby. Quello è stato il goal dal quale la mia carriera ha avuto un grande scossone positivo. Da li sono rientrato con una grande cattiveria agonistica e voglia di rivalsa. Ovviamente la cosa fondamentale di quella partita è stata la permanenza in Serie A della Reggina e la retrocessione in B del Messina. Vincere è stato bello, ma vincere di fronte ad un pubblico come quello di Reggio è stato fantastico.”