Reggina-Bianchi, certi amori non finiscono. Fanno (due) giri immensi e poi…

La trattativa, l’entusiasmo, la voglia di rivedere Rolando Bianchi in riva allo Stretto. Reggio Calabria e la Reggina hanno accarezzato, nelle scorse settimane, l’idea di riabbracciare uno degli storici protagonisti della salvezza del -11 nel 2007. Una suggestione che aveva stuzzicato e non poco il palato dei tifosi.

Fino, come raccontatovi su CityNow.it, al rifiuto dell’ex capitano del Torino di tornare a vestire la maglia della squadra che lo vide esplodere. Un ‘no’ legato, principalmente, all’ambizione di poter giocare ancora in Serie B, con il DS Taibi che chiarì subito di non essere neanche entrati nel dettaglio della trattativa, a livello economico, di fronte ad una situazione simile.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, comunque, la pista non sarebbe stata del tutto abbandonata, con il Direttore Sportivo ed il giocatore che sarebbero rimasti d’accordo nell’aggiornarsi più in avanti nel corso del mercato. Qualora non giungesse una proposta valida da estero o cadetteria, infatti, Bianchi potrebbe tornare ad essere un obiettivo caldissimo della Reggina. Perchè, si sa, certi amori non finiscono. Fanno giri, talvolta anche due, immensi e poi ritornano…

