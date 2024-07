Reggina su Nicolò Bianchi: arriva la conferma dal DG Giuseppe Praticò

Un centrocampista di qualità e quantità per alzare in maniera considerevole il livello della linea mediana. La Reggina ci sta provando, voleva farlo senza troppi proclami ma la notizia è venuta fuori e la trattativa comunque rimane non semplicissima. Le conferme arrivano anche dal DG Giuseppe Praticò che dichiara: “Conosciamo tutti il valore di Nicolò, lui è molto legato alla città di Reggio Calabria e alla Reggina. Sarebbe un grande colpo, ma dobbiamo attendere per capire come si svilupperanno alcune dinamiche“.

Il riferimento è alle richieste che il calciatore, sotto contratto con il Padova, ha in questo momento da diverse società di serie C. Non sarà facile eventualmente superare la concorrenza pur con la volontà del centrocampista che è quella di vestire nuovamente la maglia amaranto.