Calciomercato Reggina: si insiste per Bianchi, operazione non semplice

Primo giorno di fatiche in casa amaranto e gruppo al completo nella doppia seduta di lunedi. Sotto lo sguardo attento del tecnico Pergolizzi i calciatori hanno ufficialmente aperto la nuova stagione, mostrato subito grande impegno, consapevoli che esiste un solo obiettivo da raggiungere, la vittoria del campionato e per farlo ogni dettaglio va curato con particolare attenzione. La prima seduta del nuovo corso segnala la presenza in gruppo del portiere Lumia, classe 2004, ormai prossimo ad essere annunciato. Sarà lui ad affiancare Martinez, quest’ultimo deciso a proseguire la sua avventura in amaranto.

Intanto la società lavora con grande intensità sul mercato. Avrebbe voluto tenere sottotraccia la trattativa per il ritorno alla Reggina del centrocampista Nicolò Bianchi e ci era quasi riuscita. La notizia è venuta fuori da una testata giornalistica veneta, dal calciatore abbiamo avuto conferme dell’operazione, ma anche delle difficoltà esistenti, visto che Bianchi oltre ad essere contrattizzato con il Padova, ha diverse richieste in serie C. La società amaranto ha proposto un contratto biennale e attende risposte.

Non è l’unico obiettivo in questa fase, visto che a disposizione di mister Pergolizzi bisognerà mettere anche un esterno destro basso classe 2006 e almeno un altro attaccante. Al centro sportivo S. Agata presente il Dg Praticò, il DT Bonanno, poi raggiunti dal patron Ballarino.