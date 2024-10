Calciomercato Reggina: può arrivare dalla Spal l’obiettivo 2006

Il DT Bonanno alla ricerca di Under da mettere a disposizione di Pergolizzi

Dopo essersi mossi assicurandosi calciatori esperti come Laaribi, Ragusa, Barranco, Bonacchi, adesso la Reggina, in attesa di una risposta da Nicolò Bianchi, è alla ricerca di qualche giocatore Under e più precisamente dei 2006.

La prossima stagione è vero che impone solamente tre giovanissimi in campo, ma uno di questi dovrà essere appunto del 2006 e la ricerca è tutt’altro che semplice se si vuole anche qualità. Il tecnico ha posto come priorità intanto il ruolo, il primo che deve arrivare dovrà essere un esterno basso con buone capacità in marcatura e predisposizione ad attaccare e il profilo individuato secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud sarebbe Riccardo Vesprini, terzino destro di proprietà della Spal.