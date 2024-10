Reggina, Bianchi: ‘Menez, talento ed umiltà. Sul rinnovo…’

Primo appuntamento stagionale con la conferenza infrasettimanale. Il calciatore scelto per parlare con i giornalisti è il centrocampista Nicolò Bianchi: “Le prime impressioni sono quelle di un campionato tosto. Anche a Salerno abbiamo visto che gli episodi prevarranno e quindi bisogna stare attenti ai minimi dettagli, con il Pescara il calcio di rigore poteva cambiare l’inizio del match.

Mi aspetto un campionato molto equilibrato. Noi prepariamo le partite pensando al nostro tipo di gioco con il massimo rispetto per gli avversari. Quindi mantenendo il nostro atteggiamento e cercando di dare sempre la nostra impronta.

Per caratteristiche Menez vuole sempre entrare nel vivo del gioco ed a quel punto se libera uno spazio in area di rigore, ci devono essere gli esterni ed i centrocampisti ad occuparlo. Menez è un giocatore umile e con noi si è rapportato con queste caratteristiche. Giocatore di altra categoria, sul gol solo lui può controllare la palla in quel modo.

De Rose e Crisetig hanno caratteristiche diverse, ma quello che mi chiede il mister è esattamente quello che voleva lo scorso anno.

Reggio e la Reggina mi hanno sempre dato il massimo del supporto, dandomi sempre l’impressione di avere massimo fiducia in me, a prescindere dal rinnovo di contratto che ci sia o no. Mi hanno voluto tenere con forza per questo campionato ed io darò sempre il massimo”.