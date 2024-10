Reggina: da Bianchi a Salandria, passando per Cucchietti. Il punto sul mercato amaranto

Sono giornate decisamente movimentate in casa Reggina. Fin dalle scorse settimane, infatti, il sodalizio amaranto ha manifestato la volontà di far partire in abbondante anticipo il progetto tecnico legato alla stagione 2018/2019, riuscendo, oggettivamente, a guadagnare diverso terreno su molte avversarie della prossima stagione. Definiti, in primis, gli arrivi di Giusva Branca e Massimo Taibi, nei ruoli, rispettivamente, di club manager e Direttore Sportivo, il club di Via Petrara, anche all’immediato lavoro portato avanti dall’ex portiere amaranto, ha poi affidato la propria panchina a Roberto Cevoli, reduce dalla positiva avventura al Renate. Per il trainer riminese si attende solamente l’ufficialità, ma l’accordo è già abbondantemente concluso.

Il mirino, dunque, s’è spostato, già da qualche giorno, sul mercato, sia in entrata che in uscita. Fra gli attuali calciatori di proprietà della Reggina solamente Sciamanna e Marino hanno la certezza di far parte della squadra che prenderà parte alla Serie C 2018/2019. La punta laziale, dopo i tanti infortuni patiti in quest’annata, spera di fare il salto di qualità con il club dello Stretto. Il centrocampista catanese, invece, ha già dimostrato d’essere un profilo validissimo, meritandosi un rinnovo fino al 2020 che ha allontanato le sirene della Serie B, almeno fino al prossimo gennaio.

Discorso diverso, invece, per Mezavilla e Sparacello. Il brasiliano, che in un primo momento pareva destinato ad una conferma, potrebbe invece salutare Reggio Calabria, restando comunque nel girone C. L’ex Trapani, invece, anch’egli legato alla Reggina fino al 2019, sarà valutato da Cevoli nel corso del ritiro estivo, al pari di Condemi, altrettanto speranzoso di potersi giocare le proprie carte nel club in cui è cresciuto calcisticamente. Licastro, infine, potrebbe esser confermato come 12esimo per il quarto anno consecutivo. Al vaglio di Taibi, poi, vi sono tutti i calciatori che hanno contribuito al raggiungimento della salvezza con Maurizi ma che hanno il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo. In particolar modo, come vi raccontiamo da settimane, sotto osservazione sono i profili di Ferrani e Laezza in difesa, oltre che di Giuffrida a centrocampo. Pasqualoni, La Camera e Fortunato, invece, sembrano quantomai lontani da una conferma. Quella che, invece, il DS spera di ottenere per Tommaso Cucchietti: sul portiere del Torino è fortissimo il pressing del DS amaranto e la possibilità che i granata concedano un secondo prestito alla Reggina non è poi così remota. Tutto, comunque, dipende dal rinnovo di contratto – in scadenza nel 2019 – fra il club piemontese ed il giocatore classe ’98. L’alternativa si chiama Kristap Zommers, portiere del Parma ed in prestito al Cosenza, club con cui potrebbe esser portata a termine più di una trattativa nell’estate in arrivo.

Dai crociati, infatti, potrebbero arrivare anche Ramos, Lescano e Lorusso. Chi, invece, sarà sicuramente un giocatore a disposizione di Cevoli è Gaetano Navas, esterno destro classe ’97. Arriva a titolo definitivo, da svincolato, dopo la retrocessione dell’Akragas, con cui ha giocato nell’ultimo campionato. Definitivamente sfumato, invece, il ritorno di Rolando Bianchi. Il 35enne ha manifestato l’intenzione di voler aspettare una chiamata dalla Serie B o dall’estero. Amaranto, dunque, a caccia di un attaccante d’esperienza da affiancare a Sciamanna. Ma, al momento, le mire di Taibi sembrano maggiormente orientate al reparto mediano: Salandria è il nome in cima alla lista delle preferenze, Osuji è l’alternativa che potrebbe concretizzarsi anche in caso l’attuale giocatore del Matera tornasse a Reggio Calabria. Occhio, poi, ad Urban Zibert, uno degli eroi del play-out di Messina del 2015, vicino alla rescissione con la Juve Stabia. In basso la lista completa dell’attuale organico amaranto e degli obiettivi di mercato amaranto.

M.O.

REGGINA 2018-2019

DIRETTORE SPORTIVO: Massimo Taibi (nuovo)

ALLENATORE: Roberto Cevoli* (nuovo)

*da ufficializzare

PORTIERI:

DIFENSORI:

CENTROCAMPISTI: Marino, Mezavilla

ATTACCANTI: Sparacello, Sciamanna

IN SCADENZA DI CONTRATTO: Licastro (p), Ferrani (d), Laezza (d), Pasqualoni (d), Fortunato (c), La Camera (c), Giuffrida (c), Condemi (c)

OBIETTIVI DI MERCATO: Cucchietti (p, Torino), Zommers (p, Parma), Juan Ramos (c, Parma), Lescano (a, Parma), Lorusso (a, Parma), Osuji (c, Varesina), Salandria (c, Matera), Zibert (c, Juve Stabia).