Reggina-Bianchi si decide. C’è un altro attaccante forte. Gli affari quasi conclusi

Si rincorrono le notizie come spesso accade nei giorni di calciomercato. Firme previste che slittano di qualche giorno, obiettivi che sfumano, altri che maturano attraverso i confronti. Tra le società più attive in questa prima fase, certamente la Reggina che con il DS Taibi si trova anche per questa estate a dover ricostruire un intero organico. Sul portale alfredopedulla.com viene dato per certo l’arrivo dell’esterno destro Navas, lo scorso anno in forza all’Akragas, mentre per oggi sarebbe programmato l’incontro con Rolando Bianchi, con basse possibilità che il centravanti accetti il trasferimento a Reggio Calabria.

Per tale motivo, sempre secondo il sito specializzato in calciomercato, la società amaranto avrebbe messo gli occhi su Baclet ancora impegnato con il suo Cosenza nella fase play off. Con il Sassuolo sarebbero in dirittura d’arrivo le chiusure per Franchini e Zecca.

Sul quotidiano Gazzetta dello Sport, invece, si fanno i nomi dell’attaccante Butic, anni 19 che con la Primavera del Torino ha realizzato 20 gol in campionato e dell’esterno sinistro Ricci, già vittorioso con il Parma di due campionati e l’ultima stagione in forza al Pro Piacenza.