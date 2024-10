Reggina, Bianchimano out anche con l’Akragas: ancora attacco pesante per Maurizi?

Non saranno forzati i tempi di recupero di Andrea Bianchimano. L’ariete amaranto, reduce dalla distrazione di primo grado al retto femorale che lo ha tenuto fuori a Bisceglie, non prenderà parte nemmeno alla sfida interna di domenica contro l’Akragas. La diagnosi operata dallo staff medico amaranto, infatti, lasciava pensare a tempi di rientro stimati fra i 10 ed i 15 giorni.

Evidentemente, non sarà cosi ed il calciatore di proprietà del Perugia non sarà a disposizione di Agenore Maurizi per la penultima gara casalinga della stagione. Il tecnico di Colleferro, dunque, dovrà scegliere chi ne prenderà il posto. L’impressione è che toccherà nuovamente alla coppia formata da Sciamanna e Sparacello, con Tulissi destinato alla panchina.

Non è detto, tuttavia, che il numero 7 non possa trovare posto dall’inizio, in uno schieramento a trazione spiccatamente anteriore, visto l’esperimento operato dall’ex mister della Lupa Roma che in Puglia ha optato per la proposizione di Marino alle spalle della coppia formata dagli ex di Trapani e Correggese.