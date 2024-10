Reggina – Bisceglie, la voce dei tifosi amaranto: “Un punto non ci basta”

di Domenico Suraci – La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Quanti rimpianti gli spettatori di oggi, che hanno assistito a venti minuti iniziali di ottimo gioco, illudendosi di poter battere il Bisceglie, rivelatosi un avversario ostico.

Ai microfoni di Citynow:

Gianpiero Versace (giornalista) – “Partita difficile da commentare, si è visto poco davvero poco dal punto di vista tecnico. La squadra produce poco gioco e commette gli stessi errori, soprattuto in fase di ripartenza. La classifica è fortunatamente rassicurante, c’è tempo e modo di lavorarci. Nel primo tempo abbiamo spinto molto poi a causa del nostro calo fisico, il Bisceglie ha approfittato per attaccare”.

Giorgia Rieto (tifosa della Reggina) – “Io penso che la partita di oggi sia stata una prova del nove. Penso che siano quelli di oggi i limiti massimi della Reggina. Il potenziale c’è, tutti si devono mettere in testa di giocare per la Reggina ed onorare la maglia”.

Ugo La Camera (giornalista) – “Abbiamo disputato un buon primo tempo e meritato la vittoria, poi siamo un po’ calati, il Bisceglie ha fatto capire che si accontentava del risultato. Lo zero a zero è giusto”.

Ruggero Rizzi (giornalista) – “E’ una squadra che lascia perplessi, nonostante il buon gioco iniziale. Giocatori poco coesi e senza un’idea. Ho chiesto ad un collega se ricorda di un calcio di rigore a favore della Reggina. Non abbiamo avuto rigori a favore in quanto non entriamo nell’area avversaria”.

Lorenzo Tavilla (procuratore sportivo) – “La Reggina ha giocato meglio del Bisceglie inizialmente, c’è stato un legno per parte, successivamente invece il trend è cambiato avrebbero meritato di più i pugliesi”.

Nino Sergi (giornalista) – “E’ stata nel primo tempo una buona Reggina. Nel secondo tempo ci siamo spenti, non abbiamo tirato in porta. Il risultato tutto sommato è corretto per entrambe le squadre”.

Antonio (tifoso della Reggina) – “Una partita da vincere, peccato, quella di questa sera era una partita da non sbagliare. Una Reggina che non ha saputo da sfruttare le occasioni utili per vincere”.

Roberto Foti (giornalista) – “Una partita inizia bene, fino al ventesimo gli amaranto molto convincenti, poi si è spenta. Era una match da vincere, il Bisceglie non era così ostico, dovevamo conquistare tutti e 3 i punti in palio”.

Antonello Diano (fotografo) – “Partita che dovevamo vincere già nel primo tempo. Serve un attaccante di sfondamento e maggiore coesione tra il centrocampo e l’attacco”.

Vincenzo Ielacqua (giornalista) – “E’ stata una partita strana, la Reggina nel primo tempo ha giocato un buon calcio però è mancato il passaggio finale, nella ripresa per un calo fisico, la Reggina non ha creato nulla, la situazione è preoccupante anche se riesce ancora a dimostrare un gioco, solo a sprazzi, di buon gioco. Ci attendono due partite alla portata è fondamentali in chiave classifica”.