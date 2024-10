Reggina contro il Bisceglie… ed il terreno di gioco (Foto)

Che il match contro il Bisceglie sia difficile lo ha anticipato anche Mimmo Toscano in conferenza stampa. Oltre all’avversario, però, la Reggina dovrà superare un altro ostacolo rappresentato dal terreno di gioco. La foto che arriva dal campo pugliese è emblematica sulle condizioni del manto erboso e per una squadra di grande qualità come quella amaranto, potrebbe essere un problema in più.