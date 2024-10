Ex Reggina: l’attaccante Bolzicco rimane in Italia e in serie D

L’US Città di Fasano ufficializza il primo attaccante della rosa che si appresta ad affrontare la Serie D 2024/25: si tratta del ventinovenne argentino Tomàs Bolzicco. Alto 1,88 cm e destro di piede, la punta albiceleste, cresciuta nel CA Uniòn di Santa Fe (debuttando a 19 anni nel massimo campionato), ha giocato in patria anche con lo Sportivo AC, il JJ Urquiza, il CA Villa San Carlos e l’Estudiantes, in Cile con l’Uniòn La Calera, il Bolivia con il Club Aurora ed in Ecuador con il CD Macarà.

La sua prima esperienza italiana lo scorso anno nel Girone I di Serie D con la maglia della Reggina, con cui ha realizzato 4 reti e 3 assist in 24 presenze, evidenziando le proprie abilità nel tener palla e nel far salire la squadra, favorendo gli inserimenti dei propri compagni.

Con l’approdo nel club biancazzurro Bolzicco dichara: “Sono molto felice di essere qui e di essere stato scelto da una piazza così importante. Non vedo l’ora di contribuire a portare la squadra nella miglior posizione possibile, e per questo sono disposto a lavorare ogni giorno per riuscirci. Non è da molto che sono in Italia ed in Europa, e questa sarà la mia seconda esperienza…sto imparando tanto, questo tempo mi è servito per comprendere al meglio quale sia il mio potenziale e sono convinto che Fasano sia il posto giusto per crescere“.