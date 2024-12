Reggina, Bonanno: ‘Gli acquisti? Attaccamento, personalità, spirito di gruppo, senso di appartenenza’

"Qui ci sono grossi nomi ma per diventare squadra fortissima tutti devono metterci qualcosa in più"

Dopo la deludente prestazione della Reggina e l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’unico a presentarsi in sala stampa è il Dt Bonanno: “La Reggina con un organico di 30 elementi non ha prime e seconde linee. A detta di tutti è ritenuta una squadra forte e per questo non si può permettere di andare in campo e perdere contrasti, arrivare sempre dopo. Ci aspettiamo di più da tutti, solo a tratti ha dimostrato di essere fortissima. Qui ci sono grossi nomi ma per diventare squadra fortissima tutti devono mettercela di più. Oggi è stata una partita brutta, la Coppa Italia non andava sottovalutata perchè siamo la Reggina.

Quando si viene esclusi dalle scelte, bisogna dimostrare in campo di essere all’altezza di quelli che vengono definiti titolari. La partita è stata brutta ma non direi un insulto alla tifoseria. Qui i calciatori stanno bene ma devono assumersi maggiori responsabilità.

La squadra va migliorata, anzi il gruppo. Ci sono giocatori importanti, lo scorso anno Renelus e Provazza erano valori aggiunti, oggi le loro prestazioni non sono in linea con quelle, per questo parlo di crescita da ricercare all’interno. Attaccamento, personalità, spirito di gruppo, senso di appartenenza.

Bonacchi è un calciatore di assoluto valore, lo dicono i fatti. Giocare alla Reggina, però, è diverso che giocare con qualsiasi altra squadra. Quando c’è da portare a casa il risultato alciune caratteristiche vengono meno per diversi calciatori. I rinforzi sono sempre relativi, questa squadra come numeri non è molto lontana da altre che stanno in vetta. Se prima potevamo dire che la rosa era compoletissima, adesso ci accorgiamo che qualcosa manca e l’abbiamo individuato.

Gli infortuni? Ci sono quelli da trauma e altri muscolari. Si sta facendo una valutazione molto attenta anche su questi aspetti. Per domenica recupereremo qualcuno”.