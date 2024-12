Reggina: prestazione inguardabile, sconfitta ai rigori ed eliminazione

Una pessima prestazione davanti a pochissima gente presente al Granillo, un match finito ai rigori con pochissimo da raccontare, due errori dal dischetto ed eliminazione dalla Coppa Italia. La Reggina esce tra i fischi del pubblico, l’Enna accede ai quarti di finale.

Primo tempo

Torna in campo la Reggina per l’impegno di Coppa Italia. Si gioca al Granillo contro l’Enna con mister Trocini che ne approfitta per schierare molti di quei calciatori che non trovano con costanza il posto da titolare in campionato. In porta Martinez, davanti a lui Giuliodori, Bonacchi, Adejo e Malara, in mezzo Ba, Forciniti e Perri, davanti il tridente formato da Provazza, Renelus e Curiale.

Pronti, via e l’Enna passa in vantaggio al secondo minuto, dopo una vistosa disattenzione della difesa amaranto. L’ultimo e decisivo intervento è quello di Otero che manda alle spalle di Martinez, 0-1. Al quindicesimo l’Enna sfiora il raddoppio con una bella combinazione sulla corsia di sinistra e l’ingresso in area di Lusha, conclusione forte e Martinez para. Prima del ventesimo ospiti costretti al primo cambio con l’ingresso in campo di Guadalupo al posto di Batista.

Non succede altro, gara piatta, i pochi spettatori si annoiano. Si chiude la prima frazione di gioco con una Reggina inguardabile sul piano del gioco e dell’atteggiamento, distratta, senza che abbia prodotto un solo tiro in porta e sotto di una rete.

Secondo tempo

Subito il primo cambio con Rosseti al posto di Ba, si modifica il modulo. Dopo due minuti ci prova Perri direttamente su punizione, repinge Simeoli. Buona conclusione al nono di Rosseti, il portiere para in due tempi. Altri ingressi per la Reggina con Ndoye per Malara e Salandria per Renelus. Al ventesimo esce Curiale, dentro Barranco, ma ancora nessuna occasione da rete importante.

Nel contesto di un secondo tempo molto simile al primo, al trentesimo, dal nulla, Kalombola in area dell’Enna commette fallo su Perri e per l’arbitro è rigore, batte Barranco e pareggia, 1-1. L’ultima sostituzione è quella di Girasole per Provazza. Al quarantecinquesimo Ndoye ha una buona occasione per andare a rete, ottimo controllo, ma la sua conclusione viene stoppata. Finisce il tempo regolamentare con il punteggio di 1-1, si va ai rigori.

I rigori

Enna: Guadalupo, gol; Reggina: Rosseti, parato; Enna: Cicirello, gol; Reggina: Perri, parato; Enna: Aperi, gol; Reggina: Salandria, gol; Enna: Amenta, gol.

Finisce 5-2 per l’Enna al termine dell’ennesima brutta prestazione della Reggina e con i fischi del pubblico.