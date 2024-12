Reggina, l’amarezza del DT Bonanno: ‘Interverremo sul mercato’

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia a vantaggio dell’Enna, in sala stampa si presenta un amareggiatissimo DT Pippo Bonanno che non le manda a dire ai suoi calciatori rispetto a prestazione e atteggiamento assunto. L’intervento a radio Febea:

Leggi anche

“Sarebbe troppo comodo darsi degli alibi che non vogliamo cercare. Abbiamo un organico con trenta elementi di livello, il problema è che siamo arrivati sempre dopo sulle seconde palle, vuole dire che c’erano poche motivazioni e non capisaco perchè. Chi ha giocato in C a maggior ragione deve trovarsi a suo agio in un campionato come quello di serie D. Noi siamo la Reggina e dobbiamo onorare tutti gli impegni.

Chi indossa questa maglia deve avere la personalità giusta senza avvertire la pressione della piazza, la squadra è stato costruita per andare oltre le assenze, siamo molto amareggiati”.

Il calciomercato

“Certo che interverremo sul mercato, abbiamo parlato con il mister e sappiamo dove farlo. La squadra ha dimostrato a tratti di essere forte, ma contano solo i fatti e ad oggi i fatti un pò ci penalizzano. Dobbiamo intervenire subito, la finestra di mercato è ampia. Sono stati persi due scontri diretti immeritatamente e non siamo molto distanti dal vertice. Il potenziale di questa squadra non è ancora venuto fuori del tutto”.