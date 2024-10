Fenice Amaranto, il d.t. Bonanno sul centro sportivo S. Agata, il tecnico e la squadra

Nella tarda mattinata di oggi ha parlato il ds Maurizio Pellegrino, mentre qualche minuto fa a CityNow ha rilasciato una dichiarazione il direttore dell’area tecnica Bonanno:

“Oggi, ci hanno portato al S. Agata, siamo andati con il sindaco f.f. Versace. Vediamo tra qualche giorno nel dettaglio quando potremo entrarne in possesso, intanto sarebbe utile entrarci come sede. Il centro sportivo è un fiore all’occhiello, lo abbiamo trovato in buone condizioni, uno dei campi da sistemare è agibile, bastano pochi ritocchi. Il S. Agata è un riferimento per tutto il sud, all’epoca di Foti la Reggina era un simbolo calcistico del meridione e gestiva tutti i calciatori più promettenti di Calabria e Sicilia.

L’iscrizione era fondamentale, andava formalizzata, adesso bisogna concentrarsi sulla struttura tecnica, a partire dall’allenatore, staff e organico. Per l’allenatore stiamo parlando con 3-4 profili, vediamo cosa viene fuori. Nomi? preferiamo non farli per rispetto di tutti i tecnici contattati, sinora ci sono stati solo dialoghi, nessuna proposta ufficiale. Nel giro di 2-3 giorni contiamo di ufficializzare il nuovo allenatore. Organico? Stiamo correndo anche in questo, auguriamo ci diano una finestra di mercato aggiuntiva e anche proroga rispetto alla prima giornata”.