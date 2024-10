Reggina: la partita con il Brescia diventa un enorme punto interrogativo

Si spera che l’ultimo giro di tamponi, quello effettuato il 30 dicembre e per il quale oggi si sono avuti i risultati, chiuda in maniera definitiva il numero dei contagiati in casa Reggina. Ripetiamo, è una speranza, nessuno può avere certezze in questo senso, anche se di giorni dall’ultimo contatto fra calciatori ne sono passati e forse chi in questo momento ne è rimasto immune, lo potrà essere anche alla ripresa degli allenamenti.

Leggi anche

I dubbi su come si arriverà alla sfida con il Brescia

Ed a tale proposito, la data stabilita per l’inizio dell’attività è fissata per il prossimo 2 gennaio, con Mimmo Toscano che si troverà a disposizione un numero assai ridotto di calciatori a disposizione. Per motivi legati alla privacy non sono stati ufficializzati i nomi di coloro che sono risultati positivi, ma da quello che filtra, su diciotto al momento contagiati, più o meno quindici dovrebbero essere i giocatori. I dubbi sulla gara che si dovrà giocare il 15 gennaio in casa contro il Brescia, non sono legati alla certezza che il match si disputi, quanto all’organico che il tecnico reggino avrà a propria disposizione. Perchè anche ammesso che diversi calciatori riescano a negativizzarsi, i giorni a disposizione per allenarsi saranno pochissimi rispetto agli avversari, ricordando che l’ultima partita si è giocata a Como il 18 dicembre e qualche giorno dopo l’attività si è interrotta.