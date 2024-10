Reggina, Brunetti: ‘Tanti gruppi interessati. Adesso tutti uniti al Consiglio di Stato’

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, ospite ai microfoni di Radio Touring 104, ha chiarito alcuni passaggi importanti sul caso Reggina, in attesa della decisione del Consiglio di Stato del 29 agosto:

“Ripetiamo quello che è successo. Ilari non si è presentato in tempo alla chiamata delle istituzioni. Poi ci siamo incontrati a Catania e ci ha detto che avrebbe fatto un passo indietro. Adesso ci sono diversi gruppi e anche singole persone interessate alla Reggina. Ilari gestirà questa fase di transizione e di interlocuzione. Ci sono al momento tante interlocuzioni. Se la Reggina intende allargare le interlocuzioni alle istituzioni, noi ci siamo e anche noi diremo la nostra ma la trattativa spetta all’attuale società. Sarebbe utile però che la città venisse coinvolta. C’è adesso la volontà politica di schierarsi al fianco della Reggina nella battaglia al Consiglio di Stato. Ripartire con la ‘D’ di ‘dignità’ può essere anche un’opportunità. Speriamo che, come ha fatto Massimo all’ultimo minuto, anche la Reggina di oggi, possa fare gol all’ultimo minuto”.