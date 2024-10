Reggina: in giornata Brunetti sceglierà la nuova società. Curva Sud: ‘Basta avventurieri’

Si attende nella giornata di oggi la decisione del sindaco f.f. Paolo Brunetti. Due le società che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per la ripartenza della nuova Reggina dal campionato di serie D, la terza, quella dell’imprenditore Agnello, sarebbe fuori per una presentazione avvenuta oltre i termini previsti. Ed in una estate pazza, assurda, incredibile e tragicomica, era ovvio che questo ulteriore passaggio, anche se si sperava di no, sarebbe stato caratterizzato da nuove polemiche, dichiarazioni, retroscena, fino alla lettera della Curva Sud pubblicata nella serata di ieri, all’interno della quale c’è un chiarissimo messaggio.

E sono sempre loro a rappresentare la parte più genuina, quella parte che ha dentro solo passione e senso di appartenenza, senza interessi personali o intrighi di qualsiasi natura. Non meritano di subire tutto quello che negli ultimi anni si è verificato e dentro quel comunicato c’è veramente tutto il loro dissenso, tutta la loro stanchezza a fronte di situazioni che non si riesce in nessun modo a lasciarsi alle spalle. Nel frattempo, come si diceva in apertura, si è in attesa di quella che sarà la decisione ultima che, come sempre accade, creerà comunque delle divisioni ma ci auguriamo non diventi argomento principale nei giorni in cui invece bisognerà pensare solo ed esclusivamente a come ripartire. Il tempo a disposizione è minimo, il campionato di serie D prenderà il via tra due giorni e dalle nostre parti ancora non sappiamo quale sarà la società che vi parteciperà.