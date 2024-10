Verso Reggina-Cagliari: parla mister Ranieri. Assenze pesanti in attacco

A due giorni dalla delicata sfida del Granillo contro la Reggina, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri parla in conferenza stampa: “Il sistema di gioco per me varia a seconda dei calciatori che ho a disposizione e del loro stato di forma. Mancosu sta rientrando al top; Falco? Sta iniziando a muoversi bene, ha tanta qualità, può giocare anche sulla trequarti. Azzi è entrato molto concentrato contro l’Ascoli, si sta applicando, sa che deve migliorare. Deiola può essere impiegato sia davanti alla difesa che da interno di centrocampo: ha capacità di inserimento, colpo di testa e un buon tiro, sta recuperando. Non partirà con noi Luvumbo, ha ancora bisogno di tempo per smaltire l’affaticamento”.

La Reggina

“Sarà una gara difficile: la Reggina in casa su 14 gare ne ha vinte 7 e pareggiate 2, fanno tanti gol, hanno ottimi calciatori. Inzaghi è stato un grandissimo attaccante per cui fa giocare le sue squadre all’attacco. Troveremo uno stadio pieno, il pubblico soffierà a favore della propria squadra: noi siamo pronti, dobbiamo ripetere la prestazione di venerdì scorso senza però i tempi morti. Andremo là con grande rispetto e consapevolezza che dovremo fare una grandissima partita”.

Lapadula e Pavoletti

“Lapadula è un po’ l’anima di questo Cagliari, è un trascinatore, non ci sta mai a perdere. Sta mantenendo alta la percentuale realizzativa, segnando anche di testa: dobbiamo continuare a supportarlo come stiamo facendo. Lui si sta applicando tantissimo. Mi dispiace non aver a disposizione anche Pavoletti“.

Nicolas Viola verso il recupero