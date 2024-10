Calciomercato Reggina: infortunio Charpentier, tutto su Iemmello

La Reggina ha problemi con il gol. Anche in occasione della buona gara disputata contro il Lecce, è venuto fuori in maniera evidente questo limite, nonostante la buona prestazione, il notevole possesso palla e le numerose conclusioni a rete, compreso il rigore sbagliato. Ed allora senza esitare ancora e prima che sia troppo tardi, si è tornati nuovamente su un vecchio obiettivo, secondo quando scrive alfredopedulla.com, i contatti sono stati già avviati:

Reggina, tutto su Iemmello

“La Reggina vuole rinforzarsi e prendere un attaccante di assoluta qualità dopo l’addio a Lafferty e la probabile cessione di Vasic. A maggior ragione dopo gli infortuni muscolari che hanno mandato ko sia Rivas che Charpentier nella gara del pomeriggio contro il Lecce. Sono in corso contatti con Pietro Iemmello, attualmente in prestito al Las Palmas e in scadenza di contratto con il Benevento. Iemmello vuole tornare in Italia, ci sono stati sondaggi con Frosinone e Pescara ma la pista legata al club ciociaro è abbastanza complicata per i rapporti difficili tra i due club. Così si è inserita la Reggina, Iemmello è un profilo che piace molto e che Baroni conosce bene, i contatti sono in corso”.