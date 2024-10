Reggina, presentata offerta ad un ex calciatore di Serie A: nei prossimi giorni la risposta

“La Reggina non intende fermarsi sul mercato e continua il suo mercato per la Serie B. Dopo gli arrivi di Lafferty e Menez, il club reggino sta pensando ad un altro ex calciatore passato per la Serie A negli anni scorsi.” Lo scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.

“E’ stata fatta -si legge- una proposta di contratto biennale a Ricardo Faty, centrocampista franco senegalese classe ’86, ex Roma e Leverkusen da cinque anni nel campionato turco. Si è svincolato questa estate e quindi arriverebbe a parametro zero.”

Un’ultima sfida tutta italiana che lo stesso Faty vorrebbe fare con entusiasmo, ritrovando in maglia Reggina il suo ex compagno Jeremy Menez, che già da alcuni giorni sta spingendo per affrontare questa avvetura insieme. Il giocatore e il club ne stanno parlando e nei prossimi giorni arriverà una risposta definitiva.