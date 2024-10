La Reggina ed il calciomercato. Quali le novità alla ripresa del campionato?

Lo slittamento del campionato e la sua ripresa fissata per il prossimo 15 gennaio, consentiranno alle squadre delle cadetteria di potersi giocare le due gare programmate inizialmente per il 26 e 29 dicembre, probabilmente con delle novità all’interno dei propri organici. Ci sarà ovviamente anche la Reggina tra le società che si muoveranno per dare maggiore forza alla rosa, con la società amaranto che ha visto modificare strategie e possibili scenari di pari passo con gli alti e bassi della prima parte di stagione.

Le nuove strategie di mercato

Il Ds Taibi sembrava aver le idee molto chiare fino alla sfida vinta in quel di Cosenza con la squadra collocata nella parte più alta della classifica e quindi la sensazione di dover fare solo dei ritocchi. “Cederemo tutti quei calciatori che fino ad oggi non hanno trovato spazio o comunque ne hanno trovato poco e poi faremo solo qualche intervento in entrata“. Poi l’inaspettato crollo, le sconfitte, la fragilità soprattutto psicologica mostrata dal gruppo squadra, insieme all’evidente necessità di inserire in organico giovani di qualità e soprattutto gamba. Insieme a tutto questo si è registrato anche il cambio tecnico, con Toscano subentrato ad Aglietti. Al nuovo esordio sulla panchina della Reggina, l’allenatore non ha voluto modificare quasi nulla dal punto di vista tattico, ma per quella che sarà la ripresa, ci si chiede se la strada da percorrere sia quella attuale o si intenderà apportare delle modifiche. Anche in base a queste scelte verranno individuati gli elementi utili al rafforzamento del gruppo. A prescindere da tutto, non ci sono dubbi che un difensore, un centrocampista ed un esterno servono come il pane. E come sempre, non mancheranno le difficoltà a cedere…