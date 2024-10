Reggina: il Ds Taibi sul calciomercato e i mancati arrivi Ionita, Tuia e La Mantia

Opsite di Fair Play & Football, il Ds Taibi ha fatto il resoconto delle operazioni di mercato di questa seconda sessione e spiegato anche i motivi delle operazioni saltate: “L’obiettivo era quello di ritoccare l’organico e mantenere gli equilibri sul piano della sostenibilità. Direi che ci siamo riusciti. Inzaghi mi ha chianato una trentina di volte, a fine stagione mi ricovero. Siamo soddisfatti delle operazioni fatte ed ora pensiamo al campionato. Bondo? Mi è arrivata una soffiata che il Monza lo stava mettendo sul mercato il calciatore e grazie ai rapporti della nostra società con Galliani lo abbiamo preso. Con Tuia era tutto fatto poi il direttore ne ha impedito la cessione e ci siamo fatti da parte, andando su altri profili.

La Mantia lo abbiamo trattato ma non rientrava nei nostri parametri e poi la Spal non lo riteneva in uscita. Gli obiettivi non cambiano, sempre quello di fare un buon campionato visto il progetto che si deve sviluppare in tre anni, provare a ripetere il girone di andata, non sarà semplice, ad aprile vedremo dove saremo. Il mio rinnovo? Ne abbiamo parlato con la società, la priorità era il calciomercato, poi vedremo. Il Palermo è stato costruito per stare in alto, si sono potenziati ulteriormente e ritengo siano tra le squadre più forti. Noi proveremo a fare risultato, anzi ce la metteremo tutta”.