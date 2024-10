Reggina-Viterbese, Camilli: ‘Errore tecnico, chiederò di invalidare la gara’

La Reggina ha vinto contro la Viterbese, riuscendo a raccogliere quattro punti nel giro di una settimana contro la formazione laziale. Molto discussa la prima rete, quella assegnata dal collaboratore del direttore di gara, su colpo di testa di Tulissi ed il pallone che non si capisce in maniera chiara se abbia o meno superato la linea di porta.

Molto più netta la posizione del massimo dirigente della Viterbese Camilli che ai colleghi di tuttoC.com ha dichiarato: “Quella che si è vista ieri è chiaramente una designazione arbitrale inadatta per una partita dell’importanza di Reggina-Viterbese, in uno stadio caldo come il Granillo. Siamo stati massacrati. Il gol di Tulissi non è possibile assegnarlo e per rendersene conto basta riguardare le immagini.

Il pallone ha colpito il palo ed è uscito: l’arbitro ha dato gol, con il guardalinee a 40 metri di distanza dall’azione. Così non si può andare avanti. Questo è l’esempio di quanto sia scarsa la classe arbitrale in Serie C così come nelle altre categorie professionistiche. Per questo chiederò di invalidare la partita per l’evidente errore tecnico commesso dall’arbitro Fontana“.