Reggina: Camporese sulle ambizioni della società, il gruppo, il tecnico Inzaghi

Michele Camporese è difensore di esperienza, fortemente voluto da mister Inzaghi per la costruzione del reparto difensivo amaranto. Un inizio di stagione caratterizzato da un piccolo problema fisico che lo ha tenuto fuori per le prime gare. Poi la squalifica di Cionek e l’inserimento in campo sin dal primo minuto combaciante con la vittoria di Pisa. L’intervista del calciatore rilasciata a Gazzetta del Sud:

Il progetto ed il Cittadella

“Ho sposato un progetto ambizioso. Sono stato io a chiedere un contratto triennale, credo molto in questo gruppo, la società ha compiuto sforzi enormi per allestire una rosa competitiva. Possiamo continuare la striscia positiva, ma per farlo bisogna sbagliare il meno possibile. Contro il Cittadella non sarà facile, ma dalla nostra avremo il pubblico, loro al Granillo hanno dato sempre fastidio, sarà dura ma dovranno temerci”.

L’importanza del gruppo

“Nell’arco della stagione ci sarà spazio per tutti, siamo in tanti ed il mister tiene tutti in grande considerazione. Contro il Cittadella tornerà Cionek e non so quali saranno le scelte del nostro allenatore. Comunque sono pronto e se ci dovesse essere l’occasione non mi tirerò indietro certamente. L’importante è il rendimento della squadra perchè anche chi subentra può fare la differenza e lo si è visto con il Palermo vedi Cicerelli e Liotti“.

Gli obiettivi ed Inzaghi