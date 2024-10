Reggina, il capitano Ivan Castiglia “A tu per tu” con i tifosi

Una eredità pesante che solo un giocatore di grande personalità avrebbe potuto accettare. Il saluto a De Francesco, giocatore dalle indubbie qualità tecniche e capitano degli amaranto fino alla settimana scorsa, l’arrivo di un reggino d’adozione, Ivan Castiglia, cresciuto al S. Agata ed ora tornato in amaranto per contribuire, in questi cinque mesi che rimangono, al raggiungimento della salvezza.

A lui, oltre ad essere state consegnate la chiavi del centrocampo, società e tecnico hanno deciso di affidargli anche la fascia di capitano. E’ ancora in ritardo sul piano della condizione, ma comunque è riuscito a metterci lo zampino sul gol del pareggio di Sparacello, con la conclusione a rete deviata a fatica dall’estremo difensore lucano.

Sarà lui il secondo ospite dell’ appuntamento con il format “A tu per tu”, questa sera sulla Reggina WebTv e risponderà alle domande degli utenti. Appuntamento alle 19 in diretta dagli studi di “Immedia Live” sulla pagina facebook ed il canale you tube della Reggina 1914.