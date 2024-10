Reggina: la carica social di Inzaghi per il derby contro il Cosenza

Ancora troppo fresca la sconfitta di Modena per essere dimenticata. La Reggina ha giocato una buona partita, ha dominato per lunghi tratti l’incontro, ma poi si è fatta trafiggere al primo affondo dei gialloblu. Discussioni aperte su sostituzioni, gol annullato, grandi parate del portiere avversario, ma anche il pensiero rivolto al derby di sabato prossimo.

La carica di Inzaghi

Una occasione da non perdere, una partita che la Reggina vuole vincere per riprendere il cammino interrotto, in prospettiva anche di un calendario che subito dopo è tutto in salita. Si attende una grande cornice di pubblico per una prevendita che prenderà il via martedi 4 ottobre ed a tale proposito mister Inzaghi, ripostando su Instagram l’immagine di uno striscione che lo riguarda esposto nel settore dei tifosi amaranto ha lanciato la carica: “Ci vediamo sabato al Granillo per tornare a vincere subito“.