Reggina, Carminello: “Si faccia qualcosa per ridare vita alla curva’

La Reggina fa discutere sempre, ma altrettanto viva è la discussione sulla mancanza di tifo che specie nelle partite più importanti, diventa un’arma in meno per la squadra amaranto. Intervenuto alla trasmissione Fuorigioco, ha parlato uno dei tifosi storici della Reggina, Carminello:

“E’ chiaro che la squadra risente dell’assenza dei tifosi. Senza Curva la Reggina ha perso punti. La coreografia con il Catania? Non credo meritavamo 20 Daspo. Faceva parte dello sfottò che nel calcio ci sta. Chiedo al sindaco e alle altre autorità di fare qualcosa per ridare vita alla Curva. Ci tengo a dire che il movimento é vivo, perché ci sono ragazzi che si riuniscono sempre, vanno in giro a trovare i nostri gemellati. Tanti non vengono allo stadio anche per l’assenza del tifo, perché non c’è una coreografia, perché non ci sono i tamburi”.