Reggina, tifosi e giornalisti: ‘Mezavilla e Giuffrida monumentali’

La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Tanta felicità nei commenti post Reggina – Casertana, una vittoria fondamentale ai fini della classifica.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Ruggero Rizzi (Giornalista sportivo): “Vittoria fondamentale per evitare ciò che potrebbe dimostrarsi una lotteria, ovvero i playout. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta molto, ha corso su ogni pallone ed ha permesso un risultato del genere”.

Maurizio Condipodero (Presidente CONI Calabria): “Una partita con tanta forza di volontà, grinta e voglia di vincere. I tre punti sono andati alla squadra che ha dato il meglio in campo”.

Franco Pellicanò (Presidente USSI Calabria): “Tre punti di platino, la Reggina non vinceva da oltre tre mesi, era indispensabile incamerare questi tre punti. Ci siamo riusciti, volevo sottolineare la grande prestazione di Mezavilla che sicuramente servirà da qui alla fine del campionato”.

Daniela Gangemi (Giornalista): “Tre punti fondamentali per la salvezza della Reggina, Una gara difficile, apprezziamo la volontà, rimane evidente qualche limite tecnico, ma abbiamo raggiunto la cosa più importante, la vittoria”.

Tonino Nucera (Speaker di Radio Gamma): “E’ stata una delle migliori partite insieme a quella contro il Trapani. Si era messa bene, poi un arbitraggio scandaloso stava condizionando il risultato finale. Due elementi come Mezavilla e Giuffrida si sono messi in evidenza. Il più bravo è risultato essere Bianchimano. Bravo il mister con i cambi durante il gioco. La salvezza è più vicina”.

Francesco Chilà (Tifoso della Reggina): “Tre punti fondamentali, un vero sospiro di sollievo, troppo nervosismo in campo, visti i punti in palio che si sono aggiudicati gli amaranto. Dobbiamo dare sempre il meglio come stasera”.