Reggina: domenica con la Casertana a caccia del record assoluto

Prosegue il momento magico degli amaranto che non hanno alcuna intenzione di fermarsi

In altra pagina del nostro giornale abbiamo messo in elenco una serie di numeri che stanno caratterizzando l’impressionante cammino della Reggina in questa prima parte di stagione.

Leggi anche

Con la vittoria sul campo del Potenza la squadra guidata da mister Toscano ha conseguito il tredicesimo risultato utile consecutivo come solo un’altra compagine amaranto era riuscita a fare, quella della stagione 1983-84 guidata dall’indimenticato Claudio Tobia nel campionato di serie C2. Un risultato positivo domenica prossima contro la Casertana porterebbe al record assoluto di imbattibilità partendo dalla prima giornata di campionato.