Potenza-Reggina, Caiata non ci sta: ‘Abbiamo giocato solo noi, Reggina non ha giocato bene…’

Non ci sta il Presidente del Potenza, che in sala stampa si sfoga anche contro i giornalisti di casa, che giudicavano a Reggina come una delle migliori squadre viste in campionato:

“Reggina la squadra migliore degli ultimi anni? Una grande ca**ata. Non guardiamo solo il risultato. Corazza 2-0 Potenza. Faccio i complimenti a Corazza. Nel primo tempo ha giocato solo il Potenza. La Reggina ha fatto pochissimo. Ha tirato in porta solo in occasione dei goal. Se giocare bene vuol dire giocare di ripartenza, allora sono d’accordo con voi. Se quando gioca la Reggina tutti hanno da ridire, facciamoci delle domande. Siamo stati offesi in casa nostra, sono stato attaccato in campo.”

