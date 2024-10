Tris amaranto al Potenza: la Reggina allunga in classifica e consolida il primato

Termina con un secco 0-3 la gara del “Viviani” di Potenza, dove i padroni di casa sono crollati al cospetto di una concreta Reggina. Gli uomini di Raffaele, che fino ad oggi non avevano subito alcuna rete tra le mura amiche, terminano il match con un tris di goal al passivo.

PRIMO TEMPO

Di fatto la gara si decide nella prima frazione, quando il solito Joker Corazza trafigge per due volte nell’arco di 5 minuti la porta difesa da Ioime. In occasione della prima rete, il capocannoniere di questa Serie C sfrutta un cross perfetto proveniente dai piedi di Bianchi e con una girata di testa lo insacca sotto l’incrocio dei pali. La seconda marcatura è puro spettacolo: destro di controbalzo dai 20 metri e pallone che “a foglia morta” supera l’estremo difensore rossoblù che nonostante un colpo di reni non è riuscito a deviare il pallone sopra la traversa.

SECONDO TEMPO

Padroni di casa che provano a reagire sfruttando le corsie esterne, ma di fatto i tiri che arrivano all’indirizzo di Guarna non centrano mai lo specchio. La difesa amaranto tiene bene gli affondi degli avversari e si limita a difendere un risultato importantissimo in ottica classifica. Sul finale, grazie alla complicità di Emerson, Bellomo accoglie un assist direttamente proveniente dai piedi di Guarna e insacca alle spalle di Ioime con un pallonetto perfetto. A seguito dell’esultanza eseguita dal numero 10 amaranto (il trenino, stile Reggina-Catania 3-0), lo stesso Emerson si scaglia contro il calciatore barese, si crea dunque una mischia e pagano entrambi con il cartellino rosso.

REGGINA CHE PRENDE IL VOLO

Amaranto che volano in classifica. Il secondo posto occupato dalla Ternana dista 5 punti. Adesso la Reggina torna al Granillo per affrontare prima nuovamente il Potenza in Coppa Italia (match in programma mercoledì), e poi la Casertana, nel match valido per la 14ma giornata del campionato di Serie C.