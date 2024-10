Potenza-Reggina, mister Napoli: ‘Sensazioni positive. A Potenza nessuno aveva ancora segnato…’

Mister Michele Napoli, oggi sostituto di Toscano a causa della squalifica, ha parlato al termine di Potenza-Reggina ai microfoni della TV ufficiale del club:

“Sensazioni belle e positive. Abbiamo fatto una grande gara vincendo con tre goal in un campo dove nessuno aveva segnato ancora. Dedichiamo la vittoria ai tanti tifosi che ci hanno seguito fin qui. Sono stati due bei goal di Corazza, ma siamo stati bravi in questo: colpirli subito, al momento giusto. Peccato perchè avremmo potuto chiuderla prima con qualche goal in più. Abbiamo inserito Rivas per le sue accelerate e abbiamo mantenuto Sounas in mezzo al campo per gestire meglio ogni possesso. Adesso ci godiamo per questa sera la vittoria, e da domani penseremo già alla gara di coppa contro il Potenza.”