Potenza-Reggina, Blondett: ‘Vogliamo fortemente difendere questo primo posto…’

Edoardo Blondett, ha parlato al termine di Potenza-Reggina ai microfoni della TV ufficiale del club:

“Abbiamo preparato bene la gara, siamo arrivati pronti a questa che sapevamo essere una gara in un campo tosto. Il Potenza sapevamo concedeva poco, abbiamo imposto le nostre qualità. Noi vogliamo fortemente difendere questo primo posto. Abbiamo avuto nel primo tempo queste due occasioni, e Corazza in due occasioni è riuscito a fare due goal. Grande dimostrazione. Sapevamo che loro davanti giocavano con palle in profondità. Abbiamo retto bene l’urto.”