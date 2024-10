Reggina: questi i numeri impressionanti del primato

La Reggina vola. Grazie al successo di Potenza riesce a guadagnare un altro punto sulla seconda in classifica e raggiunge quota 31. Numeri impressionanti quelli degli amaranto dopo tredici giornate di campionato. Intanto l’imbattibilità, in Italia a fargli compagnia sono i campioni della Juventus.

Poi nove vittorie e quattro pareggi. Al Granillo sono sei i successi in altrettante gare giocate, mentre in trasferta, dopo i primi quattro pareggi, adesso gli amaranto vincono consecutivamente da tre turni. Denis e soci hanno inanellato cinque vittorie consecutive, di cui tre lontano da casa contro formazioni temibili come Monopoli, Avellino e Potenza. A proposito di questi ultimi, è la Reggina la prima squadra ad aver violato la porta di Ioime al Viviani, imbattuto tra le mura amiche fino al pomeriggio di ieri.

Amaranto primi anche nella classifica dei maggiori gol realizzati con 27 centri ed ora anche in quella della difesa meno battuta con 8, in compagnia proprio del Potenza.

Grazie alla doppietta in terra lucana, il centravanti Corazza allunga nella classifica dei cannonieri arrivando a quota 11.

