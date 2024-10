Reggina-Casertana, la voce dei tifosi amaranto: “Continuiamo così, concentrati e compatti”

Grande entusiasmo tra i 9.808 spettatori totali di un “Granillo” galvanizzato dalla prestazione degli amaranto che hanno giocato bene e realizzato due goal di ottima fattura. Questo e altro nei commenti presi al caldo dopo il match da CityNow Sport:

Filippo Burrone (consigliere comunale di Reggio Calabria)

Onorevole Giovanni Nucera (consigliere delegato Sport Regione Calabria)

Aldo Taglieri (tifoso della Reggina)

Una prestazione “meno lucente” rispetto alle precedenti, le vittorie dei campionati passano anche da prestazioni meno convincenti. E’ stato votato Reginaldo miglior uomo in campo, io opterei per Bresciani e Blondett. Bresciani ha disputato un’ottima partita, la squadra è compatta si è visto anche come voleva far realizzare Doumbia.

Pasquale Idone (tifoso della Reggina)

Roberto Postorino (tifoso della Reggina)

Saverio Loddo (tifoso della Reggina)

Dal mio punto di vista la Reggina ha giocato nella prima mezz’ora con i difensori che, non avendo riferimenti a centrocampo (ancora una volta De Rose fuori condizione al contrario di Sounas un vero fuoriclasse) lanciavano palloni in avanti alla “viva il parroco”. Quando in maniera intelligente Toscano ha imposto di giocare palla a terra con riferimento esclusivamente Sounas e Reginaldo la musica è cambiata. A quel punto è arrivato il gol di Corazza. Il secondo tempo da goduria con Rivas, Reginaldo (finalmente di nuovo in gol). De Francesco per me titolare inamovibile in un centrocampo ieri evanescente nel primo tempo, e infine un pomeriggio primaverile con un sole che ha baciato i belli ovverosia i 10 mila di un pubblico meraviglioso.