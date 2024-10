Reggina-Casertana, la voce dei giornalisti amaranto: “Buona prestazione, consolidato il primato in classifica”

La Reggina si impone anche sulla Casertana con un goal per tempo. I commenti a caldo della prestazione da parte degli addetti ai lavori presenti nella tribuna stampa del “Granillo” che ancora una volta risulta festoso a termine della partita.

Valerio Chinè (giornalista della Gazzetta del Sud)

Una prestazione di una squadra matura che ha saputo cogliere il momento giusto per colpire, nonostante nella prima mezz’ora abbiamo avuto qualche difficoltà negli ultimi 25 metri, soprattutto in fase di rifinitura. Una prova di una squadra che è abbastanza determinata per raggiungere il proprio obiettivo, che poi riesce a trovare e prendere il meglio dagli uomini migliori.

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo)

Una prestazione non delle migliori, abbiamo ottenuto i tre punti, la cosa più importante è stato mantenere la distanza dalle avversarie di classifica.

Giorgio Neri (agenzia ANSA)

Abbiamo visto una Reggina che nonostante il pressing della Casertana ha saputo reagire e creare gli spazi per poter segnare. Qualche giocatore non era nella forma ideale. La Reggina ha saputo divertire, confermando la leadership in serie C.

Andrea Iacono (redattore Il Quotidiano del Sud-L’AltraVoce dell’Italia)

Settebello amaranto grazie a una prova tutta equilibrio e solidità. Cancellata subito la (indolore) battuta d’arresto in Coppa Italia col Potenza. Una Casertana che può poco contro una Reggina nettamente superiore in ogni reparto. Il tasso tecnico ha fatto la differenza. Avvio di incontro paziente e poco brillante dei ragazzi di Toscano, anche per merito del pressing dei campani. Ma dopo il piazzato di bomber Corazza, partita in discesa. Nel secondo tempo la rete a freddo di Reginaldo ha chiuso la sfida e il punteggio poteva anche essere più rotondo viste le tante occasioni sprecate. Una Reggina che partita dopo partita prende piena consapevolezza della sua forza. E che la consolida a pieno merito saldamente in testa alla classifica.

Antonino Sergi (TuttoReggina)

Per trenta minuti la Reggina ha un pò esitato, ma alla lunga è emersa, meritando la vittoria.

Giorgia Rieto (Touring 104, Reggina TV)

Un’ottima prestazione aldilà della vittoria, il miglior in campo secondo me è stato Bresciani, potremmo decidere le partite prima invece “attendiamo” la fine per chiuderle.

Rocco Calandruccio (Touring 104, graffisulpallone.com)

Sembrava la partita non si volesse sbloccare negli iniziali 30 minuti, poi abbiamo trovato il goal con Corazza e nel secondo tempo con Reginaldo, così che la Reggina abbia potuto gestire la partita con maestria fino alle fine il match.

