Reggina, Castiglia e Hadziosmanovic: “Pronti a giocare da subito”

Ivan Castiglia e Cristian Hadziosmanovic sono stati presentati agli organi di stampa al Centro Sportivo Sant’Agata. L’esterno scuola Milan assicura di essere pronto per giocare sin da domenica: “Sto bene, posso giocare. Nasco come centrocampista, poi ho arretrato il mio raggio d’azione”.

Ritorna al S.Agata Ivan Castiglia, centrocampista arrivato dalla Triestina. Lunga la sua esperienza in amaranto, adesso i percorsi tornano ad incrociarsi: “Sono pronto per giocare, ho appena recuperato da un infortunio quindi naturalmente non ho i 90 minuti nelle gambe, la scorsa settimana ho giocato un tempo in amichevole. Come è nata la trattativa? Quasi per caso, da un confronto con Basile e la società, che ringrazio per gli sforzi economici. “

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE