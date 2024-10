Reggina – Catania, “Giornata dell’Orgoglio Amaranto”

La Reggina 1914 comunica che in occasione della gara con il Catania prevista per sabato 28 ottobre alle ore 20.30 è stata indetta la “Giornata dell’Orgoglio Amaranto” e non saranno pertanto validi abbonamenti e accrediti a nessun titolo rilasciati.

Per l’occasione per ogni settore sarà applicato il seguente prezzo unico:

Curva Sud € 8

Tribuna “Forza Reggina” € 16

Tribuna Ovest € 20

Tribuna Sostenitori € 40

(più diritti di prevendita pari al 10% del costo del tagliando a partire da € 1.50):

Potranno accedere allo stadio “Oreste Granillo” tramite accredito esclusivamente gli organi di stampa e le persone diversamente abili.

La Reggina rappresenta l’orgoglio di noi reggini. Pertanto si invitano tutti i tifosi a sostenere i nostri ragazzi con l’amore e la passione di sempre al grido di FORZA REGGINA!

La prevendita sarà aperta appena ci sarà l’autorizzazione del GOS.