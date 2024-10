Reggina-Catanzaro al secondo posto nella speciale classifica spettatori. In quanti torneranno?

Dalla desolazione all'esaltazione. Granillo in festa, peccato per il risultato

Una cornice di pubblico come ai bei tempi. Tra gli obiettivi del presidente Gallo, c’era sicuramente quello di riportare la gente allo stadio e, grazie anche al concomitante impegno con il Catanzaro, il derby, il Granillo ha presentato un colpo d’occhio di altissimo livello. Quanti di quelli presenti torneranno per la sfida di S. Valentino contro il Potenza non possiamo saperlo, ma comunque la risposta rimane assai interessante, come quei boati della curva che non sentivamo da troppo tempo. Con 11.181 spettatori presenti, il match Reggina-Catanzaro si attesta al secondo posto della speciale classifica dei tre campionati di serie C, preceduta solamente dal derby di Sicilia giocatosi al Massimino tra Catania e Trapani con 12.926 presenze.