Reggina, è la settimana perfetta? Con il Catanzaro derby che vale la salvezza

di Pasquale Romano – Tutto in sette giorni. Una settimana fa, la Reggina si avvicinava con ansia, timori e incertezze al trittico di gara che avrebbe spostato destini e disegnato scenari più o meno cupi. Superate nel migliore dei modi le prime due tappe (successi su Melfi e Taranto) gli amaranto si avvicinano al derby con il Catanzaro con un carico di tensione di gran lunga inferiore rispetto alle ultime uscite.

C’è anche la possibilità di sbagliare stavolta, da capire se la leggerezza emotiva darà ulteriore carica a Coralli e compagni. Sul piatto non c’è un derby, ma la salvezza. Battendo i giallorossi, la Reggina infatti salirebbe a quota 38, mettendo un timbro pressochè definitivo sulla fondamentale permanenza in Lega Pro: “C’è la possibilità di compiere un passo decisivo verso il nostro obiettivo che equivale per noi ad uno scudetto. Proveremo in ogni modo e speriamo di essere in una condizione accettabile per arrivare alla vittoria, bisogna vedere chi reagisce meglio tra noi e gli avversari viste le tre gare in otto giorni. Vogliamo vincere anche perchè ci aspetta la complicata trasferta di Foggia”, ha spiegato Zeman in conferenza stampa.

Reggina che con il 3-5-2 ha trovato maggiori sicurezze e risultati, “Non mi sono pentito di non aver operato questo cambio di modulo prima, non c’erano né gli uomini, né la condizione, quando sono arrivate lo abbiamo fatto. Crediamo di avere trovato l’atteggiamento giusto, a questo possiamo aggiungere un po’ di qualità in più, questi due ingredienti possono farci giocare una bella gara”, ha chiarito il tecnico boemo, aggiungendo che il Catanzaro per il valore dell’organico meriterebbe ben altra classifica.

Ci sarà una cornice adatta per una sfida appassionante e sentita, la prevendita ha viaggiato a discreti ritmi in questi giorni. Quale Reggina per dare la caccia a 3 punti che sarebbero sinonimo di salvezza? Difficilmente Zeman cambierà più di un paio di pedine rispetto alla vittoria di Taranto. Cucinotti e Bangu insidiano Gianola e Knudsen, per il resto non sono previste altre modifiche.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-5-2): Sala; Gianola (Cucinotti); De Vito, Kosnic; Sala, Bangu (Knudsen), Botta, De Francesco, Porcino; Coralli, Bianchimano. All: Zeman